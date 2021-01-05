В Нагорном Карабахе нашли тела 1 184 погибших за время эскалации конфликта
5 января 2021, 12:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили об обнаружении тел 1 184 погибших с армянской стороны после эскалации конфликта.
Подчеркивается, что в результате проведенных поисковых работ по состоянию на понедельник, 4 января, были найдены тела 1 184 человек, среди которых гражданские лица. В частности, в минувшие воскресенье и понедельник спасатели обнаружили 29 погибших в зоне боевых действий, причем четверо из них являлись мирными жителями.
Поисковые работы в настоящий момент продолжаются на участках Талиш-Матагис, в Гадрутском, а также Физулинском районах.
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