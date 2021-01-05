В Нагорном Карабахе нашли тела 1 184 погибших за время эскалации конфликта

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5 января 2021, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

военные, pixabay.com

Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили об обнаружении тел 1 184 погибших с армянской стороны после эскалации конфликта.

Подчеркивается, что в результате проведенных поисковых работ по состоянию на понедельник, 4 января, были найдены тела 1 184 человек, среди которых гражданские лица. В частности, в минувшие воскресенье и понедельник спасатели обнаружили 29 погибших в зоне боевых действий, причем четверо из них являлись мирными жителями.

Поисковые работы в настоящий момент продолжаются на участках Талиш-Матагис, в Гадрутском, а также Физулинском районах.