Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин против COVID-19

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5 января 2021, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 5 января, обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможность совместного производства вакцин.

Согласно последней информации, Владимир Путин и Ангела Меркель условились о продолжении контактов по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией между министерствами здравоохранения, а также другими профильными структурами Российской Федерации и ФРГ.

Кроме того, в рамках разговора президент РФ и канцлер Германии затронули тему внутриукраинского урегулирования.