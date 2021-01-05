Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин против COVID-19
5 января 2021, 13:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 5 января, обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможность совместного производства вакцин.
Согласно последней информации, Владимир Путин и Ангела Меркель условились о продолжении контактов по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией между министерствами здравоохранения, а также другими профильными структурами Российской Федерации и ФРГ.
Кроме того, в рамках разговора президент РФ и канцлер Германии затронули тему внутриукраинского урегулирования.
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