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Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин против COVID-19

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин против COVID-19
шприц, pixabay.com

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 5 января, обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможность совместного производства вакцин.

Согласно последней информации, Владимир Путин и Ангела Меркель условились о продолжении контактов по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией между министерствами здравоохранения, а также другими профильными структурами Российской Федерации и ФРГ.

Кроме того, в рамках разговора президент РФ и канцлер Германии затронули тему внутриукраинского урегулирования.

ЕТ

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