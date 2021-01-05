Ассанж, Мэннинг и Сноуден выдвинуты на Нобелевскую премию мира

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5 января 2021, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

профиль Нобеля, pixabay.com

Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена на эту награду. Данное предложение содержится в письме Корриган в Нобелевский комитет.

Корриган отметила, что все трое по отдельности уже выдвигались на Нобелевскую премию мира, однако ни один из них пока ее не получил. По ее словам, причины, по которым она выдвигает Ассанжа, Мэннинг и Сноудена на награду - по отдельности они показали примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей, а вместе их жизни и самопожертвование демонстрируют "величие человеческого духа".

Мейрид Корриган напомнила, что Ассанж находится в тюрьме в Великобритании и может быть экстрадирован в США. Мэннинг, передавшая Ассанжу информацию и отсидевшая в американской тюрьме семь лет, пока не была помилована экс-президентом страны Бараком Обамой, также оказывалась за решеткой после отказа свидетельствовать против основателя WikiLeaks. Сноуден, который раскрыл масштабные секретные программы слежки спецслужб Соединенных Штатов, нашел убежище в РФ и не может вернуться на родину, где ему грозит пожизненное заключение.