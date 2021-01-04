ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Ярыгин оценил решение суда в Лондоне не выдавать Ассанжа США

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог Ярыгин оценил решение суда в Лондоне не выдавать Ассанжа США
Лондон, pixabay.com

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин оценил решение Центрального уголовного суда Лондона отказать властям США в экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По словам эксперта, юристы, правовое сообщество Великобритании и правозащитники ожидали иного решения, однако, очевидно, нашлись достаточно убедительные основания для того, чтобы не выдавать Ассанжа.

Политолог в беседе с RT заметил, что власти Соединенных Штатов Америки продолжат борьбу за получение основателя WikiLeaks. Григорий Ярыгин добавил, что вопрос Джулиана Ассанжа не является вопросом конкретной администрации США, а в целом спецслужб страны.

ЕТ

Экономика

Российские эксперты предсказывают существенный рост инфляции уже в первые месяцы 2021 года

Резкий рост инфляции произойдет в России уже в первые месяцы 2021 года

По оценкам ведущих аналитиков из крупнейших банков и рейтинговых агентств, инфляция в России по итогам 2021 года составит 3,6%. По прогнозам Центробанка РФ, темпы роста цен будут зафиксированы в диапазоне от 3,5 до 4%.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью