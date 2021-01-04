Политолог Ярыгин оценил решение суда в Лондоне не выдавать Ассанжа США
4 января 2021, 19:25[ «Аргументы Недели» ]
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин оценил решение Центрального уголовного суда Лондона отказать властям США в экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
По словам эксперта, юристы, правовое сообщество Великобритании и правозащитники ожидали иного решения, однако, очевидно, нашлись достаточно убедительные основания для того, чтобы не выдавать Ассанжа.
Политолог в беседе с RT заметил, что власти Соединенных Штатов Америки продолжат борьбу за получение основателя WikiLeaks. Григорий Ярыгин добавил, что вопрос Джулиана Ассанжа не является вопросом конкретной администрации США, а в целом спецслужб страны.
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