Юрист Ванин прокомментировал отказ лондонского суда в экстрадиции Ассанжа в США

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4 января 2021, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Джулиан Ассанж, Rob Pinney/ZUMAPRESS.com

Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в понедельник, 4 января, прокомментировал решение лондонского суда отказать властям США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По мнению юриста, отказ в экстрадиции Ассанжа именно по причине плохого состояния его здоровья "является благом" для основателя WikiLeaks. Однако, как заметил Валерий Ванин в беседе с RT, ключевой причиной для отказа должно быть то, что на территории США Джулиан Ассанж может быть подвергнут серьезному наказанию – вплоть до смертной казни.

Юрист подчеркнул, что выдача людей в такую юрисдикцию, где смертная казнь является возможной, запрещена британским законодательством.