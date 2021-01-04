Юрист Ванин прокомментировал отказ лондонского суда в экстрадиции Ассанжа в США
4 января 2021, 15:20[ «Аргументы Недели» ]
Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в понедельник, 4 января, прокомментировал решение лондонского суда отказать властям США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
По мнению юриста, отказ в экстрадиции Ассанжа именно по причине плохого состояния его здоровья "является благом" для основателя WikiLeaks. Однако, как заметил Валерий Ванин в беседе с RT, ключевой причиной для отказа должно быть то, что на территории США Джулиан Ассанж может быть подвергнут серьезному наказанию – вплоть до смертной казни.
Юрист подчеркнул, что выдача людей в такую юрисдикцию, где смертная казнь является возможной, запрещена британским законодательством.
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