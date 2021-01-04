В лондонском суде назвали причину отказа экстрадировать Ассанжа в США
4 января 2021, 14:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В лондонском суде днем в понедельник, 4 января, объяснили, по какой причине был отклонен запрос властей Соединенных Штатов Америки на экстрадицию основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Согласно последней информации, решение об отказе Вашингтону в экстрадиции Ассанжа было принято в связи с опасениями за его психическое здоровье.
Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер учла, что к Джулиану Ассанжу на территории США могут быть применены особые административные меры, которые предполагают серьезную изоляцию. Это, по ее мнению, может негативно сказаться на психологическом состоянии основателя WikiLeaks.
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