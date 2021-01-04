В Австрии выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса

На территории Австрии зафиксировали первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставила в понедельник, 4 января, газета Kleine Zeitung.
Согласно последним данным, по итогам теста в венском аэропорту новый штамм COVID-19 был выявлен у четырех человек, а еще у одного обнаружили мутацию, которая, вероятно, возникла в Южной Африке. Уточняется, что среди зараженных трое детей. В настоящий момент ничто не говорит о широком распространении "британского" штамма коронавируса на территории Австрии.
Напомним, в середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении новой мутации коронавируса в Соединенном Королевстве.
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