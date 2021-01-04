Украинский дипломат Арестович заявил, что в случае войны Украина

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4 января 2021, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, pixabay.com

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в понедельник заявил, что Украина может "стать для России Афганистаном".

Арестович подчеркнул, что Украина в случае войны "перейдет в наступление" на Россию. По его словам, в этом случае Киев стал бы для Москвы "Афганистаном, только покруче", отметив, что украинская сторона располагает полным комплексом вооружений.

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу также заявил, что Киев "успел отстрелять по России больше ста самых крутых ракет", причем некоторые из них якобы "попали в цель". Дипломат заметил, что " лишь ядерное оружие круче украинских ракет" может быть