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Украинский дипломат Арестович заявил, что в случае войны Украина "стала бы для России Афганистаном"

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Украинский дипломат Арестович заявил, что в случае войны Украина
флаг Украины, pixabay.com

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в понедельник заявил, что Украина может "стать для России Афганистаном".

Арестович подчеркнул, что Украина в случае войны "перейдет в наступление" на Россию. По его словам, в этом случае Киев стал бы для Москвы "Афганистаном, только покруче", отметив, что украинская сторона располагает полным комплексом вооружений.

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу также заявил, что Киев "успел отстрелять по России больше ста самых крутых ракет", причем некоторые из них якобы "попали в цель". Дипломат заметил, что " лишь ядерное оружие круче украинских ракет" может быть

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