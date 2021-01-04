Как в 2020 году Украина испортила отношения с Белоруссией, Польшей и Венгрией

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4 января 2021, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В прошлом году Киев умудрился испортить отношения со своими ключевыми партнерами – Белоруссией, Польшей и Венгрией. Эксперты отмечают, что проводимая Украиной внешняя политика далека от идеала.

Этнические венгры и ситуация «гражданской войны»

Летом прошлого года Венгрия протестовала против украинской административной реформы. Береговский район Закарпатской области, в котором весомый процент населения образуют этнические венгры, планировали объединить с Мукачевским районом. В случае исполнения такого решения, венгерское население могло раствориться среди украинцев. В итоге проект реформы все же пересмотрели. Береговский район объединили с Виноградовским, территория нового образования совпадет с границами компактного проживания этнических венгров.

Осенью на украинских местных выборах Будапешт прямо поддержал Партию венгров Украины, а призывы голосовать за это объединение звучали даже в день тишины, когда агитация запрещена. Будапешт также разрешил находящимся в Венгрии жителям Закарпатья пересечь границу, проголосовать на Украине, а потом вернуться без обязательства отбывать двухнедельный карантин. МИД Украины обвинил соседей во вмешательстве во внутренние дела.

В начале декабря украинские силовики провели обыски у этнических венгров в Закарпатской области. В правоохранительных органах сообщили, что обнаружили печатные материалы, которые популяризируют идеи этнической автономии в Закарпатье. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к НАТО с просьбой проявить солидарность и призвал направить в Закарпатье миссию ОБСЕ. Евродепутаты Венгрии заявили, что Украина создает ситуацию «гражданской войны».

Выборы в Белоруссии и угроза майдана

После выборов в Белоруссии, когда Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а страну сотрясли многотысячные акции протеста, Украина вместе со странами ЕС и США победу белорусского президента не признала. Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия находится на пороге майдана, подобного тому, который был на Украине, и посоветовал белорусской власти пойти на диалог «со своими родными людьми». Он также объявлял о том, что в своих выступлениях будет обращаться к Лукашенко по имени-фамилии, без указания президентской должности, а позже отменил визит в Белоруссию, который должен был состояться в октябре.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял:

«Учитывая ход избирательной кампании и дальнейшие события, «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства».

В конце августа Киев объявил о приостановке всех контактов с Минском. Украина даже выражала готовность присоединиться к санкциям, введенным против Белоруссии Евросоюзом и США. Киев, однако, этого так и не сделал. Логичное объяснение этому есть. Взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Белоруссией подчеркивалось товарооборотом, который в 2019 году составил $5,5 млрд.

Работа в Польше и марш в честь Бандеры

В январе 2020 года в Киеве прошел марш в честь дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Варшава эту акцию решительно осудила.

«Чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному от желаемого результату в борьбе с антисемитизмом в процессе примирения народов», — заявили в польском МИДе. В ответ на это в МИДе Украины представителю Варшавы разъяснили «контрпродуктивность публичной дискуссии».

Несмотря на усложнившиеся отношения между Киевом и Варшавой, известно, что в Польше работает более полумиллиона украинцев, неофициальные данные говорят о том, что на заработки в соседнюю страну уехали 1,3 млн граждан Украины.

Мнения экспертов

Политолог Александр Дудчак:

«Отношения с соседями у Киева складываются тяжело. С Венгрией и Польшей поругались из-за украинского национализма. С Белоруссией поссорились из-за того, что Киев пытается следовать в фарватере Запада. Ни в том, ни в другом случае интересов собственно государства мы не видим. Украинское государство слабеет, всё больше напоминает дезорганизованную территорию».

Аналитик Александр Семченко:

«Киев продолжает создавать вокруг себя пояс ненависти. Думаю, рано или поздно в него войдут все соседи. Появятся претензии у румын, молдаван, чехов, словаков. Позитивных достижений украинской внешней политики я не вижу».