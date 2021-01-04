Депутат Госдумы Морозов оценил слова будущего советника Байдена о переговорах с РФ
4 января 2021, 18:06[ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в понедельник оценил заявление будущего советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о переговорах с Россией.
Ранее Салливан заявил, что новая американская администрация намерена договариваться с российской стороной по вопросу продления СНВ-III.
Антон Морозов в беседе с RT заметил, что "пересменка в Белом доме" - это хорошая возможность для перезапуска отношений Вашингтона и Москвы. По мнению депутата, важно, чтобы стороны нашли вариант договоренностей хотя бы по ключевым международным договорам, представляющим из себя каркас мировой безопасности.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.