Депутат Госдумы Морозов оценил слова будущего советника Байдена о переговорах с РФ

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4 января 2021, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в понедельник оценил заявление будущего советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о переговорах с Россией.

Ранее Салливан заявил, что новая американская администрация намерена договариваться с российской стороной по вопросу продления СНВ-III.

Антон Морозов в беседе с RT заметил, что "пересменка в Белом доме" - это хорошая возможность для перезапуска отношений Вашингтона и Москвы. По мнению депутата, важно, чтобы стороны нашли вариант договоренностей хотя бы по ключевым международным договорам, представляющим из себя каркас мировой безопасности.