Количество жертв оползня в Норвегии увеличилось до семи человек
4 января 2021, 11:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: NRK
На месте схода оползня в населенном пункте Аск, расположенном в 30 километрах к северу от Осло в Норвегии, спасатели обнаружили семерых погибших. Ранее сообщилось о том, что найдены пять тел.
К настоящему моменту удалось опознать пятерых погибших, среди которых мужчина и его двухлетняя дочь. Беременную жену умершего человека до сих пор ищут. Еще три гражданина сейчас числятся пропавшими без вести.
Напомним, ранее сотрудники полиции обнародовали списки пропавших после оползня. В частности, сообщалось о поисках двухлетнего ребенка и его родителей, а также 13-летней девочки и ее матери.
Напомним, в ночь на среду, 30 декабря, гигантский оползень сошел на небольшой населенный пункт Аск. С лица земли были стерты более десятка домов.
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