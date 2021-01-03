Аргументы Недели → Общество 13+

3 января 2021, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

В результате схода оползня в Норвегии погибли пять человек, пропавшими без вести числятся пятеро человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Трагедия произошла 30 декабря 2020 года в небольшом населенном пункте Аск неподалёку от Осло.

10 человек пострадали, 5 человек пропали. Гигантский оползень разрушил 13 домов. Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, посетившая в среду, 30 декабря, деревню с населением около 1000 человек, назвала оползень "одним из самых больших". Спасатели эвакуировали 700 местных жителей.

Поисковая операция началась только 1 января, так как имелась опасность схода нового оползня. На 2 января были данные об обнаруженных троих погибших. Спасатели обнаружили на месте происшествия 31-летнего мужчину, его личность уже установлена, пишут норвежские СМИ. Личности еще четырех погибших пока не разглашаются.

Среди пропавших без вести - двухлетняя девочка, которая исчезла вместе с родителями, ее мать была беременна. Также в списке полиции числится 13-летняя девочка, пропавшая вместе с матерью.