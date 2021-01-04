Журналисты сообщили о гибели шести человек в результате нападения на автобус в Сирии

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4 января 2021, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Al Watan

военный в Сирии, Carol Guzy/ZUMAPRESS.com

Сирийское издание Al-Watan, ссылаясь на военный источник, сообщило, что террористы совершили нападение на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама. Погибли 6 человек.

Уточняется, что теракт произошел рядом с поселением Вади Узейб. Согласно предварительной информации, сирийские военные, которые находились в вышеуказанном районе, вступили в бой с террористами, вследствие чего произошла блокировка автомобильной трассы.

К настоящему моменту дополнительных подробностей случившегося в СМИ не поступало. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.