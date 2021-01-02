Турецкие войска открыли артиллерийский огонь на севере Сирии

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2 января 2021, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Силы турецких оккупантов и их наемники-террористы вновь обстреляли из тяжелой артиллерии жилые районы на севере провинции Ракка, сообщил корреспондент агентства «САНА» со ссылкой на местные источники.

Под огнем оказались: лагерь беженцев Айн-Иса и селение Сейда, располагающиеся вблизи автомагистрали М-4 севернее города Ар-Ракка, есть разрушения, о жертвах информация пока не поступала.

В соседнем регионе, по данным корреспондента агентства «САНА», 20 человек, в их числе женщины, пострадали в результате взрыва гранаты, брошенной неизвестным лицом на рынке в городе Хасаке.