Историк Владимир Шаповалов заявил о незаконности претензий Эстонии по территории к России

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3 января 2021, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Эстония, г. Тарту, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, заявил, что Эстония незаконно претендует на часть территорий Российской Федерации. Спикер парламента Эстонии Хенна Пыллуааса ранее заявила о том, что Тартуский мирный договор, по которому "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву действует в настоящее время.

Историк Владимир Шаповалов подчеркнул, что "фактически речь идёт о том, что Эстония претендует на часть территорий Российской Федерации", и это "абсолютно незаконная претензия, ничем не обоснованная". По словам эксперта, "это территория России, подтверждённая международным правом, и это территория, на которой живут граждане РФ", - передает RT.

Шаповалов считает, что эти претензии должны получить осуждение не только со стороны России, но и со стороны международного сообщества.

"Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна", - пояснил он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуаас.