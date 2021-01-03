Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал слова спикера парламента Эстонии о границе с РФ

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3 января 2021, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего ранее, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне.

«Спикер Рийгикогу второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года. Тем самым Хенн Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор. Но именно упоминание с эстонской стороны в его преамбуле Тартуского договора вынудило тогда Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014 подписанием нового соглашения о госгранице. Документ до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран. Были договорённости о его синхронной ратификации, но русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс», - отметил российский депутат.

Леонид Слуцкий считает, что высказывания Пыллуааса, скорее, больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората. Тем временем, по его мнению, подобные заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года и создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве.