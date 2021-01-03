Аналитик Игорь Юшков прокомментировал отказ норвежской компании от сертификации «Северного потока — 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

3 января 2021, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Игорь Юшков, эксперт по национальной энергетической безопасности, прокомментировал отказ норвежской компании Det Norske Veritas (DNV GL) сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» после завершения его строительства из-за санкций США в отношении проекта.

По мнению Юшкова, на европейские коммерческие компании, вероятно, рассчитывать не стоит, поскольку они не будут нарушать прямой запрет.

«Даже если сам Евросоюз будет давать гарантии, что будут найдены инструменты обхода санкций, всё равно европейские компании не пойдут на нарушение запретов», — уверен аналитик.

Эксперт считает, что в качестве варианта, который будет приемлем и для Европы, и для России, можно будет привлечь российскую компанию для сертификации проекта. Как пояснил Юшков, «со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать», - передает RT.

Эксперт думает, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как «Северный поток— 2», и именно она выдаёт сертификаты.

2 января 2021 года норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL объявила о невозможности выдать газопроводу «Северный поток-2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы.