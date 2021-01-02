Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2» из-за США

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2 января 2021, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL 2 января 2021 года объявила о невозможности выдать газопроводу «Северный поток-2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы.

В заявлении компании, имеющемся в распоряжении РБК, говорится, что «DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе». Компания реализует план по сворачиванию своей поддержки проекта.

Норвежская компания отказалась предоставлять услугу по сертификации после новых санкций США в отношении газопровода, который строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2.

Санкции США вступили в силу 1 января 2021 года с принятием в американском конгрессе оборонного бюджета. С действием санкций иностранным компаниям фактически запрещено предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы выйти из проекта, иначе им грозят санкции.

Норвежская компания DNV GL — партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока-2». Процедуры проверки DNV направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.