Глава МИД КНР заявил, что сотрудничество с Россией «не имеет запретных зон»

Аргументы Недели → В мире 13+

2 января 2021, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Китая, фото: Olga Sokolova/Russian Look/ globallookpress.com

Глава МИД Китая Ван И оценил стратегическое сотрудничество с Россией. По его словам, взаимоотношения Пекина и Москвы «не имеют конца, не имеют запретных зон и не имеют верхнего предела».

«В прошлом году российско-китайские отношения выдержали крещение эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня», - высказал он.

Ван И отметил, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией. Он добавил, что Россия и Китай продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики, в исследованиях и разработках вакцин и лекарств, обеспечивают функционирование производственных цепочек и поставок.

«… стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется», - подчеркнул дипломат в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

Ранее Ван И, ссылаясь на исследования ученых, рассказал о происхождении новой коронавирусной инфекции.