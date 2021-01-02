Глава МИД КНР заявил, что сотрудничество с Россией «не имеет запретных зон»

Глава МИД Китая Ван И оценил стратегическое сотрудничество с Россией. По его словам, взаимоотношения Пекина и Москвы «не имеют конца, не имеют запретных зон и не имеют верхнего предела».
«В прошлом году российско-китайские отношения выдержали крещение эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня», - высказал он.
Ван И отметил, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией. Он добавил, что Россия и Китай продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики, в исследованиях и разработках вакцин и лекарств, обеспечивают функционирование производственных цепочек и поставок.
«… стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется», - подчеркнул дипломат в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.
Ранее Ван И, ссылаясь на исследования ученых, рассказал о происхождении новой коронавирусной инфекции.