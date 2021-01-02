Глава МИД Китая объяснил, как появился коронавирус

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2 января 2021, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Глава МИД Китая Ван И, ссылаясь на исследования ученых, рассказал о происхождении новой коронавирусной инфекции. По его словам, COVID-19 был вызван отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», - пояснил он в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению.

Ван И напомнил, что КНР была первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом. Он отметил, что Пекин стоял «в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации».

«Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью», - резюмировал дипломат.