Врач Хирахата предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса вплоть до лежачего состояния

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31 декабря 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Врач Коити Хирахата из Токийской клиники «Hirahata clinic» ссылаясь на базу переболевших коронавирусом пациентов, рассказал, что последствия COVID-19 иногда намного страшнее самого заболевания.

«У нас есть полная база данных по 378 пациентам, страдающим от последствий. Две основные особенности – это то, что женщин в 1,5 раз больше, чем мужчин, и что в основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей. Больше всего сорокалетних (123 человека), за ними следуют тридцатилетние (91 человек) и двадцатилетние (65 человек). И есть два ребенка до 10 лет. От 10 до 20 лет – 24 человека. То есть подавляющее большинство - 80,69% - это молодые люди до 40-50 лет», - пояснил он.

Хирахата отметил, что легкое течение болезни дает более тяжелые последствия после заболевания, а люди, у кого коронавирус проходил бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям. По его словам, более трети пациентов – 114 из 378 человек, у которых проявились последствия инфекции, включая детей, стали лежачими.

«У каждого пациента сразу несколько симптомов. Самый распространенный – слабость … Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев. Следующий симптом, от которого страдают очень многие – это подавленность, депрессивное состояние … Далее – так называемый "туман в голове" (brain fog), который сопровождается неспособностью сконцентрироваться, плохим запоминанием, неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль», - уточнил он.

Врач добавил, что более 70% испытывают головную боль или боли во всем теле, трудности при дыхании и бессонницу. Далее идет, по данным эксперта, отсутствие аппетита – 63%, выпадение волос – 52,9%, отсутствие обоняния - 35,2%, потеря вкусовых ощущений - 27,9%. При этом Хирахата делит своих пациентов на две категории.

«Первая – это когда после движения слабость приходит не сразу, а через какое-то время. У людей этой категории высок риск значительного ухудшения состояния. До потери способности двигаться и превращения в лежачего больного … Во втором случае, когда усталость приходит сразу после движения, состояние пациентов, как правило, сильно не ухудшается … им во время движения следует принимать аминокислоты BCAA. Полного выздоровления не наступит, но возобновить работу будет проще, и таких людей, по его словам, довольно много», - рекомендует врач.