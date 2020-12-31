Инфекционист Шестакова назвала условие возвращения к привычной жизни после пандемии

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 декабря 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцинация, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/ globallookpress.com

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова рассказала, когда пандемия коронавируса подойдет к концу и люди смогут вернуться к привычной жизни.

«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим вакцинацией хотя бы под 50% населения, то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», - пояснила она.

Напомним, что первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в России. Также к использованию доступен препарат «ЭпиВакКорона». Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.

Постепенно расширяется список лиц, которые могут бесплатно привиться.