Инфекционист Шестакова назвала условие возвращения к привычной жизни после пандемии
31 декабря 2020, 07:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова рассказала, когда пандемия коронавируса подойдет к концу и люди смогут вернуться к привычной жизни.
«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим вакцинацией хотя бы под 50% населения, то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», - пояснила она.
Напомним, что первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в России. Также к использованию доступен препарат «ЭпиВакКорона». Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
Постепенно расширяется список лиц, которые могут бесплатно привиться.
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