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Голикова сравнила российские вакцины против коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Голикова сравнила российские вакцины против коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»
Татьяна Голикова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». По словам Голиковой, ни вакцина разработанная Центром имени Н.Ф. Гамалеи, первой зарегистрированная в августе, ни вакцина центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», зарегистрированая в октябре, на данный момент не проявили себя с отрицательной стороны. 

Она рассказала, что вакцины «абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации, она вырабатывает гуморальный ответ».
Как уточнила Голикова, «Спутник V» может быть «чуть-чуть реактогеннее».

В России в декабре началась масштабная вакцинация против ковида. Россияне в некоторых регионах уже сейчас могут выбирать, какой вакциной от привиться.

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