Голикова сравнила российские вакцины против коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»
30 декабря 2020, 10:09[ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». По словам Голиковой, ни вакцина разработанная Центром имени Н.Ф. Гамалеи, первой зарегистрированная в августе, ни вакцина центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», зарегистрированая в октябре, на данный момент не проявили себя с отрицательной стороны.
Она рассказала, что вакцины «абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации, она вырабатывает гуморальный ответ». Как уточнила Голикова, «Спутник V» может быть «чуть-чуть реактогеннее».
В России в декабре началась масштабная вакцинация против ковида. Россияне в некоторых регионах уже сейчас могут выбирать, какой вакциной от привиться.
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