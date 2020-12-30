Голикова сравнила российские вакцины против коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

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30 декабря 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». По словам Голиковой, ни вакцина разработанная Центром имени Н.Ф. Гамалеи, первой зарегистрированная в августе, ни вакцина центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», зарегистрированая в октябре, на данный момент не проявили себя с отрицательной стороны.

Она рассказала, что вакцины «абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации, она вырабатывает гуморальный ответ».

Как уточнила Голикова, «Спутник V» может быть «чуть-чуть реактогеннее».

В России в декабре началась масштабная вакцинация против ковида. Россияне в некоторых регионах уже сейчас могут выбирать, какой вакциной от привиться.