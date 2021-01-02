В ДНР назвали Зеленскому условия мира в Донбассе

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2 января 2021, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, Фото: Instagram

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что президент Украины Владимир Зеленский сообщит о достижении мира в Донбассе из Донецка только в том случае, если Киев выполнит «минские соглашения».

«Хотелось бы обратиться к действующему президенту Украины. Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», - говорится в сообщении.

Автор обращения предположил, что Зеленский, говоря о желании написать о том, что Крым принадлежит Украине, на пляже в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем. По его словам, действующий президент может писать сколько хочет, если доедет.

«Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные», - пояснил он.