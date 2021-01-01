Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым вернуться в состав Украины

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1 января 2021, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский поздравлял граждан с Новым годом на двух языках. В новогоднем поздравлении украинский президент обратился к жителям Донбасса и Крыма и попросил перевести часы и быть с Украиной.

В своем поздравлении Зеленский сказал, что не хочет, находясь на улице Банковой в Киеве, говорить, что на Украине наступит мир. В этот момент Зеленский перешел на русский язык и отметил, что Крым, Донецк и Луганск живут по московскому времени, и Новый год там наступил на час раньше. «Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!», — сказал Зеленский и добавил: «А хочу сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине настал. И написать "Крым — это Украина" не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке, украинского пляжа украинской Ялты».

Украинский политический деятель и основатель партии "Слуга народа" Владимир Александрович Зеленский многое предрек в своей судьбе еще будучи комиком, напомнила накануне депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.