У Зеленского сообщили о намерении провести «нормандский саммит» в 2021 году

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2 января 2021, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Владимир Зеленский, Фото: kremlin.ru

Игорь Жовква, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Киев хочет провести следующий саммит в «нормандском формате» (Франция, ФРГ, РФ, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе в 2021 году.

«В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. Здесь и в дальнейшем мы рассчитываем на поддержку наших партнеров по нормандскому формату - Германии и Франции», - пояснил он.

Жовква отметил, что в прошлом году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня. По его словам, в 2021 году необходимо делать акцент на содержательной работе.

«Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы (новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на ситуацию вокруг Крыма), который мы готовимся провести на Украине летом 2021 года», - добавил он.

Собеседник заявил, что Украина будет работать над усилением международного давления на Россию для выполнения ею своих обязательств.

Ранее глава Крыма предупредил Украину о потере нескольких областей.