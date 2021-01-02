Аксенов предупредил Украину о потере нескольких областей

Аргументы Недели → Политика 13+

2 января 2021, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Киев, фото: pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нынешняя политическая идеология Украины приведет ее к неизбежной потере как минимум юго-восточных областей. По его словам, попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к «крушению страны».

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», - высказал он.

Аксенов отметил, что бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину. Он добавил, что «нацизм стал инструментом не только разрушения страны», но и полного подчинения внешним игрокам. Исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой, «а бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место – на свалку истории», пояснил политик.