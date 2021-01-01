Пушков оценил призыв Зеленского Крыму вернуться в Украину как «образец цинизма»

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1 января 2021, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Алекасей Пушков, фото: t.me/alexey_pushkov

Политик Алексей Пушков прокомментировал новогоднее заявление украинского президента Владимира Зеленского, который призвал Крым перейти с московского времени на киевское и вернуться в Украину.

Обращаясь к жителям Крыма, Донецка и Луганска, Зеленский перешел на русский язык, напомнил, что эти регионы живут по московскому времени и позвал перевести стрелки часов на час назад и вернуться. По словам Пушкова, заявление Зеленского – это «образец цинизма». «Зеленский делает, что умеет: превращает политику в дурную театральную постановку. Большего ему не дано», - подчеркнул Пушков. Сенатор считает, что в украинской политике такого театра будет больше, и он будет «плохим».

Пушков также раскритиковал мечту Зеленского написать на песке в Ялте, что Крым принадлежит Украине. Как объяснил российский политик в своем Тelegram-канале, Зеленский кое в чем ошибся.

«Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А Зеленский вновь попал впросак», — отметил Пушков. Сенатор подчеркнул, что на гальке написать про «украинский Крым» будет трудно. «Так крымская земля дает понять — не принадлежит она Украине», — подчеркнул Пушков.

Евгений Сатановский, политолог и экономист, прокомментировал новогоднее поздравление украинского президента Владимира Зеленского к Крыму и Донбассу «перевести часы назад» и вернуться на Украину.