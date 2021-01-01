Сатановский оценил слова Зеленского, призвавшего Крым и Донбасс вернуться на Украину: «В какую-такую Украину?»

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1 января 2021, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Сатановский, фото: Тwitter.com

Евгений Сатановский, политолог и экономист, прокомментировал новогоднее поздравление украинского президента Владимира Зеленского к Крыму и Донбассу «перевести часы назад» и вернуться на Украину.

Обращаясь к жителям Крыма, Донецка и Луганска, Зеленский перешел на русский язык, напомнил, что эти регионы живут по московскому времени и позвал перевести стрелки часов на час назад и вернуться.

Сатановский написал комментарий к призыву Зеленского в Telegram так: «Какие часы?! Куда на них стрелки поворачивать?! Куда Крыму и Донбассу возвращаться?! В какую-такую Украину? Или НА какую Украину, говоря по-русски — на том самом языке, на котором в Крыму и на Донбассе говорит абсолютное большинство населения».

Российский политолог считает, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране, поскольку ее экономика разорена, обещания нарушены, международные соглашения не выполняются, а у местных бандитов на Украине есть «личные армии».

По словам Сатановского, киевские власти вымарывают из украинской истории все русское всех времен.

«Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили», — подчеркнул российский ученый.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ранее напомнил Владимиру Зеленскому, в новогоднем поздравлении призвавшему жителей Крыма и Донбасса «быть с Украиной», что «в Ялте песка нет».