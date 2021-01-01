Бальбек напомнил Зеленскому, призвавшему Крым вернуться на Украину: «В Ялте песка нет»

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1 января 2021, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, в новогоднем поздравлении призвавшему жителей Крыма и Донбасса «быть с Украиной», что «в Ялте песка нет».

Зеленский в поздравлении с Новым годом на русском языке сказал о том, что он хочет «написать "Крым — это Украина" не в интернете, а на песке на пляже в Ялте, на украинском песке, украинского пляжа украинской Ялты».

Бальбек назвал слова Зеленского очередной ложью. По его словам, последние шесть лет украинские правители страдают болезнью лживых обещаний, при Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе. «Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать» - цитирует депутата Госдумы РИА Новости.

Как подчеркнул Бальбек, уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было. Он напомнил, что на Южном берегу Крыма все пляжи галечные.

Напомним, в новогоднем поздравлении украинский президент обратился к жителям Донбасса и Крыма и попросил перевести часы и быть с Украиной.