ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

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1 января 2021, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ в России запрещена) взяла на себя ответственность за нападение на сотрудников полиции в столице Чечни городе Грозном.

Эту информацию передало агентство Reuters со ссылкой на газету Al-Naba, которая связана с ИГ. Никаких доказательств газета не привела.

Личности бандитов, напавших в центре Грозного на сотрудников полиции, установлены. Их имена раскрыл глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции.

СК возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Родственники убитых полицией обратились к Кадырову и попросили доказать причастность братьев к нападению на полицейских. Кадыров поручил проверить родственников братьев на поддержку терроризма.

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов опубликовал в Instagram видео нападения на сотрудников ППС.