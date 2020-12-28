Рамзан Кадыров назвал имена напавших на сотрудников полиции в Грозном

Аргументы Недели → Криминал 13+

28 декабря 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Личности бандитов, напавших в центре Грозного на сотрудников полиции, установлены. Их имена раскрыл глава Чечни Рамзан Кадыров. По данным Кадырова, на полицейских напали два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен.

Чеченский лидер выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции.

В понедельник, 28 декабря, вооружённые ножами двое террористов напали на сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Злодеи с ножами попытались завладеть оружием стражей порядка. В результате инцидента погиб один полицейский. Террористов ликвидировали ответным огнем. Один сотрудник правоохранительных органов ранен. Его состояние стабильное.

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.