В Нагорном Карабахе сообщили об обнаруженных в непризнанной республике 1135 погибших
31 декабря 2020, 17:54[ «Аргументы Недели» ]
Тела более 1 135 погибших найдены в Нагорном Карабахе в период с 13 ноября по 30 декабря после заявления о прекращении огня в зоне конфликта.
Информацию об обнаружении погибших предоставила СМИ служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Поисковые работы на территории НКР продолжаются.
Ранее в Минобороны НКР сообщали, что в ходе вооруженного конфликта погибли 2007 военнослужащих Армии обороны непризнанного Карабаха.
11 декабря Минздрав Армении сообщил о двух тысячах 996 погибших военнослужащих непризнанного Карабаха. По данным армянской стороны, на данный момент не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства НКР.
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики совместно с российскими миротворцами ведет поиски сотни пропавших военнослужащих.
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