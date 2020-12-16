Минобороны Нагорного Карабаха сообщило об исчезновении за один день сотни своих военнослужащих

Аргументы Недели → В мире 13+

16 декабря 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) совместно с российскими миротворцами ведет поиски сотни пропавших военнослужащих. По данным Минобороны НКР, сразу около 100 военнослужащих пропали в Гадрутском районе во вторник, 15 декабря.

Вчера перестали выходить на связь солдаты, служившие на нескольких боевых позициях армии обороны НКР в районе сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. К их поиску подключили российских миротворцев.

Точные данные о числе пропавших сотне не уточняются, судя по данным из соцсетей, речь идет о сотне военных.

Проверяется версия о том, что солдаты могли попасть в плен после захвата азербайджанскими военными.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре. Боевые действия в регионе шли по 9 ноября. 9 ноября президенты России и Азербайджана и премьер Армении приняли соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября.

После этого в Карабах прибыл российский миротворческий контингент.