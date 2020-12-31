National Interest: тактические ядерные боеголовки России позволяют Москве держать Запад в страхе

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31 декабря 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация обладает вооружением, которое позволяет Москве держать Запад в страхе и отстаивать свои интересы на международной арене. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах прессы Соединенных Штатов.

Как пишет издание The National Interest (NI), несмотря на количественное сокращение оборонного потенциала Москвы, произошедшее после развала Советского Союза, у РФ по-прежнему самое большое число тактических ядерных боеголовок в мире. В процитированном материале предполагается, что, вероятно, крупнейшим владельцем этих снарядов является российский военно-морской флот.

Авторы NI констатируют, что тактический арсенал оружия дает РФ защиту от сил США и союзников Вашингтона. Также отмечается, что тактические ядерные боеголовки позволяют Москве держать Запад в страхе.

Ранее в четверг сообщалось, что аналитик Лукас Лейрос высказал точку зрения, согласно которой Россия и Китай поймали Штаты в прочный «морской капкан».