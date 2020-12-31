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Аналитик Лукас Лейрос: Россия и Китай поймали США в прочный «морской капкан»

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитик Лукас Лейрос: Россия и Китай поймали США в прочный «морской капкан»
Военный корабль РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация и КНР поймали Соединенные Штаты в прочный «морской капкан». Соответствующую точку зрения в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета, высказал аналитик Лукас Лейрос.

Эксперт отметил на страницах ресурса InfoBrics, что Вашингтон столкнулся с проблемой ослабления мощи своих ВМС. На фоне этого РФ и Китай все смелее бросают вызов американскому господству на море в разных уголках Земли. В связи с таким развитием событий США начинают глобальный пересмотр своей военно-морской программы.

Лейрос констатировал, что звучащие в Штатах опасения по поводу растущей роли Москвы и Пекина в Мировом океане абсолютно оправданы. Российские и китайские силы регулярно взаимодействуют с американскими кораблями в различных регионах. Данные взаимодействия стали более напряженными, так как уровень мастерства военных, представляющих страны-оппоненты США, повышается.

По мнению аналитика, успехи, достигнутые Москвой и Пекином в оборонной сфере, позволили им поймать Вашингтон в прочный «морской капкан», из которого он, вероятно, уже не выберется.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что Россия способна «воткнуть в сердце» США гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

ДЦ

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