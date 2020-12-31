Портал Sohu: Россия способна «воткнуть в сердце» США гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
31 декабря 2020, 09:03[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация способна «воткнуть в сердце» Соединенных Штатов свои гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.
Ресурс Sohu пишет, что прямой перехват «Кинжалов» практически невозможен, так как данные боеприпасы развивают скорость до 10 Махов и маневрируют в ходе полета. Это оружие действительно представляет собой «кинжал», который Москва способна «воткнуть в сердце» врага, отмечается в процитированной публикации.
Авторы китайского портала считают маловероятным сценарий, при котором американцы в ближайшие годы смогут разработать систему для эффективного перехвата «Кинжалов».
Как сообщалось ранее в четверг, издание Military предсказало, что в случае военной конфронтации с Западом Россия нанесет первый удар по Прибалтике.
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