Издание Military: в случае войны с Западом Россия нанесет первый удар по Прибалтике

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31 декабря 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В случае военного конфликта с Западом Российская Федерация нанесет первый удар по Прибалтике. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Издание Military допускает такой вариант развития событий, при котором Москва и Пекин сформируют военный союз, направленный против Запада во главе с Соединенными Штатами. Не исключено, что российско-китайская коалиция согласует одновременные удары по противнику с двух направлений, говорится в процитированной публикации. Предсказывается, что первой целью для армии РФ станут прибалтийские республики, а КНР атакует Тайвань.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Яков Кедми, эксперт из Израиля, заявил, что Москва лишила США возможности начать провокацию, которая способна привести к войне.