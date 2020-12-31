Порошенко сообщил, что санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии

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31 декабря 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Петр Порошенко, Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Минске летом этого года еще в 2018 году. По его словам, спецоперацию сорвали некоторые лица.

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», - пояснил он.

Порошенко требует создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.

Напомним, что 29 июля стало известно о задержании 33 россиян в Миске, которые якобы были членами ЧВК Вагнера. СК Белоруссии отмечал, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране.

Задержанные под Минском россияне рассказали, как попали в Белоруссию.