Депутат Рабинович заявил, что Зеленский «надругался» над украинским народом

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31 декабря 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Владимир Зеленский, Ovsyannikova Yulia /ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал фразу президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не «лох». По его словам, глава государства «абсолютно прав».

«Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», - высказал депутат.

Рабинович отметил, что украинцы искренне поверили в обещания Зеленского и его команды, но надежда на них не оправдалась, и поддержка действующей власти падает. Он считает, что у людей, пришедших «со сцены на политическую сцену», не хватило опыта и умений для управления страной. В качестве примера политик привел ситуацию с вакциной против COVID-19, когда официальный Киев во время пандемии отказывается закупать российский препарат, хотя другие Украине пока недоступны.

Ранее Украина договорилась о поставках вакцины от коронавируса из Китая.