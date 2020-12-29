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Зеленский отстранил от должности председателя Конституционного суда Украины

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Зеленский отстранил от должности председателя Конституционного суда Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности на два месяца.

Глава КС подозревается в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

Зеленский заявил, что подписал соответствующий указ «ради возобновления справедливости и решения конституционного кризиса».

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал украинские власти гибридным оружием против своего народа.

ДВа

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