Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности на два месяца.

Глава КС подозревается в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

Зеленский заявил, что подписал соответствующий указ «ради возобновления справедливости и решения конституционного кризиса».

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал украинские власти гибридным оружием против своего народа.

За два месяца до дефолта в 1998 году Чубайс был назначен на должность аналогичную нынешней

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