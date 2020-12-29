Пушков назвал украинские власти гибридным оружием против своего народа

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29 декабря 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от коронавирусной инфекции, стали сами украинские власти.

Так российский политик отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал российскую вакцину «Спутник V» гибридным оружием России против Украины.

Пушков отметил, что все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать жителей страны, «разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан».

Ранее Пушков был удивлен протестом Киева из-за расширения Россией списка санкций.