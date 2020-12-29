Тихановская заявила, что многие россияне поддерживают белорусов в их борьбе за свободу
29 декабря 2020, 20:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что поддержка Александра Лукашенко приведет к тому, что России будет сложнее поддерживать обеспечение своих легитимных интересов в Белоруссии.
По ее словам, будущее предотвратить нельзя, на смену старому, отжившему свое всегда приходит новое.
«Поддержка Путиным Лукашенко воспринимается в Беларуси как одобрение насилия, а это привело к тому, что у нас резко снизилось число тех, кто считает Россию дружественной страной», – заявила Тихановская, добавив, что «очень многие россияне поддерживают белорусов в их борьбе за свободу».
Ранее Тихановская призналась в своей возможной ошибке.
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