Венесуэла будет прививать от коронавируса своих граждан российской вакциной

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29 декабря 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минпромторга РФ

Власти Венесуэлы подписали с российской стороной соглашение о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».

По словам исполнительного вице-президента южноамериканской страны Дельси Родригес, на первом этапе вакцину получат 10 млн человек.

Ранее Аргентина подписала с Россией соглашение о поставках российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент южноамериканской страны Альберто Фернандес.

По словам аргентинского лидера, страна получит достаточно доз препарата, чтобы обеспечить вакциной 10 млн аргентинцев. Процесс вакцинации от коронавируса намечено провести в январе-феврале.