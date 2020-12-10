10 миллионов аргентинцев будут привиты российской вакциной от коронавируса

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10 декабря 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт Минпромторг РФ

Аргентина подписала с Россией соглашение о поставках российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент южноамериканской страны Альберто Фернандес.

По словам аргентинского лидера, страна получит достаточно доз препарата, чтобы обеспечить вакциной 10 млн аргентинцев. Процесс вакцинации от коронавируса намечено провести в январе-феврале.

Фернандес также отметил, что в первом месяце зимы будут привиты 5 млн человек, а во втором – еще столько же, когда будут получены остальные дозы российской вакцины.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса запустят в регионах РФ до конца недели.