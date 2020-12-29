В США за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 168 тысяч

Аргументы Недели → В мире 13+

29 декабря 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В США число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 168 тысяч.

По данным университета Джонса Хопкинса, за этот же период времени скончались 1718 человек, а за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в Штатах 168 817 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что главный инфекционист Штатов Энтони Фауч позволил себе усомниться в эффективности и безопасности российской вакцины.