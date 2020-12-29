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В США не доверяют российской вакцине

, 12:44 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

В США не доверяют российской вакцине
Фото: соцсети

Несмотря ни на что, в США всё же не доверяют российской вакцине против коронавируса. Заявления о недоверии поступали ещё в августе 2020 года. Тогда главный инфекционист Штатов Энтони Фауч позволил себе усомниться в эффективности и безопасности российской вакцины. Он сообщил, что у него есть сомнения по поводу того, что безопасность вакцины доказана. Сейчас же ситуация почти не изменилась. «Спутник V» уже готова к ожесточённой схватке с «ковидом». Но американцы всё же сохраняют недоверие к данного рода вакцине. Их мнение всё такое же, как и было прежде, в самом конце лета.

В США не доверяют российской вакцине

От «Спутника V» отказался американский посол Джон Салливан. Он конечно же поблагодарил РФ за предложенную помощь и за рекомендацию, но так и не воспользовался российским средством для борьбы с Covid-19. Никакую дозу он забирать с собой домой не станет. Видимо, российскую вакцину Салливан всё ещё считает небезопасной и неэффективной против вируса. Посол также сообщил, что «не собирается забирать вакцину, предназначенную для гражданина России».

В США не доверяют российской вакцине

Ещё ранее выяснилось, что Салливан от руки написал письмо Санта Клаусу, где он рассказал о 2020 годе, и о том, что вёл себя вполне нормально – соблюдал необходимые меры предосторожности и носил маску. Он попросил у духа Нового года вакцину от коронавируса. В МИД России на это среагировали соответствующе. Представители нашей страны сказали, что у отечественного Деда Мороза как раз есть такой презент. Но Салливан так и не принял заветный «новогодний подарок».

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