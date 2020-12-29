США – мощнейший мозговой пылесос, который десятилетиями вытягивает из России учёных, инженеров и программистов

Аргументы Недели → В мире 13+

29 декабря 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

В то время, как политические отношения США и РФ давно идут на дно, приближаясь к нему всё ближе, экономические связи в последние годы не только вполне стабильны, они демонстрируют рост.



Если в 2013 г., то есть до начала нынешней острой фазы взаимного кризиса, РФ продала в США товаров на 11,1 млрд долл., в 2019 г. наш экспорт в Северную Америку вымахал до 13 млрд долларов. Это подъём на 5% по сравнению с 2018 годом. Вообще все последние семь лет оборот постепенно, потихоньку, но растёт год от года.



Примерно 40% нашего экспорта в США приходится на несырьевые коды. Да и сырьё мы поставляем туда совершенно нехарактерное. Например, Россия ухитряется

продавать Соединённым Штатам табак. Также мы поставляем туда текстиль и обувь. По 5% нашего экспорта приходится на мебель, шины и крепкий алкоголь, всего целых 15%. Но самое интересное, в 2019 г. США стали крупнейшим мировым покупателем российских технологий! Как объясняют эксперты, это не только разнообразные патенты, но также всяческие услуги по проектированию и разработке сложного технического оборудования, приборов и пр. В целом за 2019 г. мы продали миру технологий на 1,4 млрд долл., из них 224 млн пришлось на долю США.



Ещё огромную долю нашего экспорта в США занимает таинственный «скрытый раздел». В последние годы на него приходится от 800 млн до 1,4 млрд долл. ( каждый год). Как поясняют специалисты, среди прочего туда часто записывают ядерные материалы, радарные системы и комплектующие для авиации.



Но самая печальная статистика экспорта - это трудовая миграция. По данным Всемирного банка, с 1992 по 2017 г. Россию навсегда покинули 10,7 млн человек. Из них 70% – специалисты не просто с хорошим высшим образованием, но весьма высокого уровня. Хуже того, 57% уехавших – молодёжь до 30 лет.



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