Портал Avia.pro: военные США могут атаковать Иран в ночь на 31 декабря

Военные Соединенных Штатов могут атаковать Иран в ночь с 30 на 31 декабря. Соответствующее предположение содержится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Как пишет сайт Avia.pro, напряженность вокруг Ирана достигла своего пика. Авторы портала констатируют, что в непосредственной близости от государственных рубежей Исламской республики находятся уже четыре американских надводных корабля и одна ядерная субмарина. Кроме того, в воздушном пространстве соседнего Ирака были замечены по меньшей мере три самолета-заправщика, которые используются для обслуживания истребителей F-35.
Происходящее на Ближнем Востоке наталкивает на версию о том, что силы США могут ударить по Ирану в ночь на 31 декабря, говорится в процитированном материале. Отмечается, что, судя по приведению иранской стороной в полную боеготовность своих средств ПВО и другим военным приготовлениям Тегерана, он ожидает скорого нападения Вашингтона.
Ранее во вторник тот же самый ресурс сообщил, что российские ВКС снова разбомбили восстановленный лагерь протурецких джихадистов в западной части Сирии.