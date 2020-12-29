Портал Avia.pro: военные США могут атаковать Иран в ночь на 31 декабря

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29 декабря 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Американские корабли, Mcs2 Justin Stumberg/U.S. Navy / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов могут атаковать Иран в ночь с 30 на 31 декабря. Соответствующее предположение содержится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Как пишет сайт Avia.pro, напряженность вокруг Ирана достигла своего пика. Авторы портала констатируют, что в непосредственной близости от государственных рубежей Исламской республики находятся уже четыре американских надводных корабля и одна ядерная субмарина. Кроме того, в воздушном пространстве соседнего Ирака были замечены по меньшей мере три самолета-заправщика, которые используются для обслуживания истребителей F-35.

Происходящее на Ближнем Востоке наталкивает на версию о том, что силы США могут ударить по Ирану в ночь на 31 декабря, говорится в процитированном материале. Отмечается, что, судя по приведению иранской стороной в полную боеготовность своих средств ПВО и другим военным приготовлениям Тегерана, он ожидает скорого нападения Вашингтона.

Ранее во вторник тот же самый ресурс сообщил, что российские ВКС снова разбомбили восстановленный лагерь протурецких джихадистов в западной части Сирии.