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Портал Avia.pro: военные США могут атаковать Иран в ночь на 31 декабря

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Портал Avia.pro: военные США могут атаковать Иран в ночь на 31 декабря
Американские корабли, Mcs2 Justin Stumberg/U.S. Navy / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов могут атаковать Иран в ночь с 30 на 31 декабря. Соответствующее предположение содержится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Как пишет сайт Avia.pro, напряженность вокруг Ирана достигла своего пика. Авторы портала констатируют, что в непосредственной близости от государственных рубежей Исламской республики находятся уже четыре американских надводных корабля и одна ядерная субмарина. Кроме того, в воздушном пространстве соседнего Ирака были замечены по меньшей мере три самолета-заправщика, которые используются для обслуживания истребителей F-35.

Происходящее на Ближнем Востоке наталкивает на версию о том, что силы США могут ударить по Ирану в ночь на 31 декабря, говорится в процитированном материале. Отмечается, что, судя по приведению иранской стороной в полную боеготовность своих средств ПВО и другим военным приготовлениям Тегерана, он ожидает скорого нападения Вашингтона.

Ранее во вторник тот же самый ресурс сообщил, что российские ВКС снова разбомбили восстановленный лагерь протурецких джихадистов в западной части Сирии.

ДЦ

В мире

Ресурс Avia.pro: ВКС России снова разбомбили восстановленный лагерь протурецких джихадистов на западе Сирии

ВКС России снова разбомбили восстановленный лагерь протурецких джихадистов на западе Сирии

Российские ВКС вновь разбомбили восстановленный лагерь протурецких боевиков на западе Сирии. Соответствующая информация появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

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