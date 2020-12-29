Sina: «Британия испугалась и подняла большой шум» из-за появления в Ла-Манше российского ремонтного судна

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29 декабря 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Корабль Балтийского флота РФ, Ilya Galakhov / globallookpress.com

«Британия испугалась и подняла большой шум» из-за появления в проливе Ла-Манш российской плавучей платформы «ПМ-82». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Как информирует портал Sina, некоторое время назад в Ла-Манш вошла плавучая мастерская Балтийского флота РФ «ПМ-82», которая представляет собой обычное ремонтное судно и не несет никакой угрозы военного характера. Несмотря на это, над проливом прозвучал сигнал тревоги для британских ВМС. В процитированной публикации отмечается, что британцы отправили следить за «ПМ-82» крупные силы. Кроме того, констатируется, что появление российского судна в Ла-Манше спровоцировало в Соединенном королевстве информационную шумиху.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что журнал The National Interest высказал точку зрения, согласно которой американские союзники будут играть заметную роль в случае крупномасштабного морского конфликта между Вашингтоном и РФ.